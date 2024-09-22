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В Подольске тушат крупный пожар в торговых рядах у ж/д станции

МЧС: в Подольске загорелось нежилое здание на Железнодорожной улице

В подмосковном Подольске произошел крупный пожар в нежилом здании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, возгорание случилось на Железнодорожной улице. На место инцидента приехали 18 единиц техники и 53 человека.

Накануне в Забайкалье загорелся банно-оздоровительный комплекс «Русская усадьба». По данным МЧС, огонь в Чите охватил около 500 кв. м комплекса. К борьбе с огнем привлечены 43 пожарных и 13 единиц техники. Воду для тушения берут из озера Кенон. Сведения о пострадавших не поступали.

Тем же вечером на Ставрополье загорелся бензовоз. Возгорание произошло около 21:30 на дороге Новоселицкое – Александровское около поворота на село Журавское. С автомобиля огонь перекинулся на находящуюся рядом автозаправку. После этого пламя распространилось еще на две машины и постройки АЗС. Власти сообщили об одном пострадавшем в состоянии средней степени тяжести и предупредили о возможных ограничениях движения транспорта по трассе и задержках.

Ранее жители Забайкалья пожаловались, что власти не помогают им тушить пожары.

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