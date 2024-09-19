Японская компания проверяет информацию о детонации ее раций в Ливане

Японская корпорация Icom проверяет информацию о том, что производимые ею рации взрывались на территории Ливана после предполагаемой кибернетической атаки. Об этом сообщается на сайте компании.

В публикации напомнили, что в ряде мировых СМИ появилась информация о том, что в Ливане взорвались устройства двусторонней радиосвязи с логотипом Icom.

«В настоящее время мы расследуем факты, связанные с этим вопросом. Мы опубликуем обновленную информацию по мере ее появления на нашем сайте», — говорится в заявлении.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

18 сентября в Ливане начались массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ливане сравнили последствия взрывов раций и пейджеров.