Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналогичные взорвавшимся в Ливане рации нашли в продаже в РФ

Взорвавшиеся в Ливане рации фирмы ICOM обнаружили в продаже в России

close
Shutterstock

На российских интернет-сервисах для размещения объявлений обнаружили рации японской фирмы ICOM, модели которых взорвались по всему Ливану. Об этом сообщает «Лента.ру».

Так, на платформах было найдено несколько предложений по покупке рации модели icom v82. Продавцы просят за устройства до 10 тыс. рублей.

Рации аналогичной модели взорвались ранее в Ливане. По предварительным данным, они были оснащены взрывчаткой.

Вечером 17 сентября у тысяч членов ливанского движения «Хезболла» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тыс. человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

18 сентября американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Израиль взорвал тысячи раций членов «Хезболлы». По данным журналистов, израильские спецслужбы заблаговременно перехватили партию данных устройств.

Ранее в Ливане раскрыли происхождение взорвавшихся раций.

Все новости на тему:
Подрыв пейджеров «Хезболлы»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами