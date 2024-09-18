Аналогичные взорвавшимся в Ливане рации нашли в продаже в РФ

На российских интернет-сервисах для размещения объявлений обнаружили рации японской фирмы ICOM, модели которых взорвались по всему Ливану. Об этом сообщает «Лента.ру».

Так, на платформах было найдено несколько предложений по покупке рации модели icom v82. Продавцы просят за устройства до 10 тыс. рублей.

Рации аналогичной модели взорвались ранее в Ливане. По предварительным данным, они были оснащены взрывчаткой.

Вечером 17 сентября у тысяч членов ливанского движения «Хезболла» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тыс. человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

18 сентября американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Израиль взорвал тысячи раций членов «Хезболлы». По данным журналистов, израильские спецслужбы заблаговременно перехватили партию данных устройств.

Ранее в Ливане раскрыли происхождение взорвавшихся раций.