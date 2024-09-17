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Российский школьник на мопеде сбил первоклассника, который баловался на дороге

Костромской школьник на мопеде переехал мальчика, который бежал спиной вперед

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Костромской области 12-летний мальчик взял у отца мопед и сбил на нем первоклассника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Инцидент произошел 15 сентября в Буйском районе. Старший мальчик ехал на мопеде по обочине встречной полосы и не заметил восьмилетнего школьника, который играл с друзьями у дороги — ребенок перебегал проезжую часть спиной вперед и также не обратил внимание на приближающееся транспортное средство.

В итоге последнего с различными травмами госпитализировали.

При опросе причастных к ДТП правоохранители выяснили, что мальчик, устроивший аварию, сел за руль байка с разрешения отца. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее уралец переехал на авто школьницу из-за застрявшего в педали сланца.

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