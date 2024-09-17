Массовая задержка авиарейсов произошла в Кемерове

Туман повлиял на работу кемеровского аэропорта. В результате прилет и вылет многих рейсов задерживаются, как свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Часть утренних рейсов 17 сентября не смогла вовремя приземлиться и взлететь из-за тумана, который окутал Кемерово.

По данным онлайн-табло, задержаны вылеты в Москву, Казань, Новосибирск и Сочи.

Также ожидаются задержки рейсов в Москву, Минеральные Воды и Самару.

Прилеты из Казани, Москвы, Сочи, Новосибирска, Минеральных Вод и Самары также отложены.

Задержки могут достигать четырех часов. В справочной службе аэропорта пояснили, что причиной проблем является туман.

13 сентября похожая ситуация наблюдалась в Красноярске. Тогда в аэропорту города были задержаны семь рейсов из-за густого тумана. Задерживались четыре рейса на прилет — два из Москвы, по одному из Иркутска и Новосибирска. В воздушной гавани уточнили, что самолеты направлены на запасные аэродромы в Кемерово и Абакан.

Также были задержаны три рейса на вылет.

Ранее на рейсах United Airlines пообещали бесплатный Wi-Fi через Starlink.