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Мурашко взял под контроль ситуацию с пострадавшими школьниками в Челябинске

Минздрав: состояние двух пострадавших в Челябинске школьников является тяжелым

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял под контроль ситуацию с оказанием помощи ученикам школы №68 в Челябинске, которые пострадали при утреннем нападении одноклассника. Об этом глава Минздрава сообщил РИА Новости.

По словам Мурашко, всего в ходе инцидента в учебном заведении пострадали пятеро — четверо детей и один взрослый. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один — в тяжелом, а пятый — в крайне тяжелом.

«Врачи борются за жизни тяжелых пациентов. Привлечены специалисты федеральных центров, в том числе НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, проведены телемедицинские консультации», — рассказал министр.

По его мнению, пострадавшим потребуется длительное лечение, а затем долгий период реабилитации.

16 сентября 13-летний мальчик пронес в 68-ю школу молоток, с которым впоследствии напал на одноклассников и учителей, после чего его задержали. Как пишет Life со ссылкой на Shot, на входе в учебное заведение стояли рамки-металлодетекторы, но они не сработали. По данным RT, помимо молотка, у школьника при себе были нож и пневматический пистолет.

СК возбудил два уголовных дела, одно из которых — по статье «Халатность».

Ранее появились подробности об «игре», увлекшей напавшего на одноклассников челябинского школьника.

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Нападение в школе Челябинска
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