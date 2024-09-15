ВСУ атаковали несколько населенных пунктов приграничного региона РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три села в Белгородской области — Новую Таволжанку, Козинку и Байцуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка атака украинского дрона привела к возгоранию пяти хозпостроек и пожару на территории одного частного домовладения. Также здесь беспилотник ударил по многоквартирному дому. Кроме того, зафиксировано повреждение линии электропередачи. На местах прилетов работают аварийные службы, отметил Гладков.

Под обстрел ВСУ попало село Козинка в Грайворонском городском округе — там сгорели четыре частных дома и две хозпостройки, сообщил глава региона.

Он написал, что дрон-камикадзе повредил крышу частного дома в селе Байцуры Борисовского района.

По предварительным данным, никто не пострадал, проинформировал губернатор.

15 сентября Гладков сообщил, что ВСУ выпустили около 60 боеприпасов по территории Белгородской области за сутки.

В воскресенье губернатор заявил, что система противовоздушной обороны сбила украинский дрон над Белгородским районом. В результате атаки в поселке Разумное был ранен мирный житель. Мужчину госпитализировали с осколочными ранениями.

Ранее Гладков назвал непростой ситуацию в Шебекинском округе после атаки ВСУ.