Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали несколько населенных пунктов приграничного региона РФ

Губернатор Гладков: три села в Белгородской области подверглись атакам ВСУ

close
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три села в Белгородской области — Новую Таволжанку, Козинку и Байцуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка атака украинского дрона привела к возгоранию пяти хозпостроек и пожару на территории одного частного домовладения. Также здесь беспилотник ударил по многоквартирному дому. Кроме того, зафиксировано повреждение линии электропередачи. На местах прилетов работают аварийные службы, отметил Гладков.

Под обстрел ВСУ попало село Козинка в Грайворонском городском округе — там сгорели четыре частных дома и две хозпостройки, сообщил глава региона.

Он написал, что дрон-камикадзе повредил крышу частного дома в селе Байцуры Борисовского района.

По предварительным данным, никто не пострадал, проинформировал губернатор.

15 сентября Гладков сообщил, что ВСУ выпустили около 60 боеприпасов по территории Белгородской области за сутки.

В воскресенье губернатор заявил, что система противовоздушной обороны сбила украинский дрон над Белгородским районом. В результате атаки в поселке Разумное был ранен мирный житель. Мужчину госпитализировали с осколочными ранениями.

Ранее Гладков назвал непростой ситуацию в Шебекинском округе после атаки ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами