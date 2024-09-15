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Украина получит электроэнергию от пяти стран

Минэнерго Украины: Киев в течение суток импортирует электроэнергию из пяти стран

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Украина в течение суток планирует импортировать электроэнергию из пяти европейских государств. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства энергетики страны.

«На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии максимальной мощностью в отдельные часы 1329 МВт», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, в настоящее время Украина не экспортирует электроэнергию в другие государства. Более того, начало соответствующего процесса в ближайшем будущем не предвидится.

14 сентября министр энергетики Румынии Себастиан Бурдужа заявил, что его страна больше не сможет обеспечивать Украину и Молдавию электричеством. В связи с этим он призвал другие страны — члены Европейского союза (ЕС) проявить солидарность и взять на себя часть расходов республики по поставкам энергоресурсов в упомянутые государства.

За три дня до этого помощник государственного секретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт предсказал Украине тяжелую зиму. Как сказал американский чиновник, к текущему моменту Киев лишился около половины от всех генерирующих мощностей.

Ранее в украинском правительстве сообщили об уничтожении всех теплоэлектроцентралей, питавших Харьков.

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