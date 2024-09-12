В Петербурге накрыли канал нелегальной миграции, через который прошли 500 иностранцев

В Петербурге правоохранители накрыли крупный канал нелегальной миграции, организованный иностранцами и местными жителями. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации ведомства, в преступной схеме оказались замешаны двое иностранцев и четверо местных жителей. Предполагаемый организатор вместе с сыном искали мигрантов, которым необходима была регистрация, и сводили их с горожанами, готовыми ее предоставить. За это злоумышленники получали денежное вознаграждение.

В ходе расследования стражи порядка предварительно установили, что двое сотрудников областного центра по предоставлению госуслуг были в курсе криминальной деятельности и участвовали в ней ради выгоды. Через нелегальный канал с конца 2023 года по июнь 2024 неправомерно легализовали в РФ около 500 иностранцев.

Правоохранители задержали подозреваемых. Четверых из них заключили под стражу. Еще двоим избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно, что в Москве после рейда проверят законность нахождения в РФ 440 мигрантов.