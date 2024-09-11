Врач рассказала, как мужчинам после 40 лет избавиться от морщин и отеков

У мужчин после 40 лет кожа теряет эластичность, поэтому для сохранения молодости необходимо регулярно увлажнять кожные покровы, наносить солнцезащитные кремы, а также следить за питанием, ограничив употребление фастфуда, сахара и алкоголя. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-дерматовенеролог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Анпилогова.

«Тем, кто ежедневно бреется, стоит обратить особое внимание на то, чтобы лезвия всегда были острыми: в противном случае может возникнуть зудящая сыпь (так называемый бритвенный ожог) или даже псевдофолликулит — состояние, при котором вокруг вросших волосков образуются болезненные воспаленные элементы», — отметила специалист.

Что касается отеков и морщин, от них можно избавиться с помощью аппаратной и инъекционной косметологии, добавила Анпилогова. Также она порекомендовала регулярно проводить чистку кожи у косметолога.

До этого Анпилогова говорила, что регулярные физические нагрузки остаются залогом поддержания здоровья и спортивного внешнего вида у мужчин. При этом, по ее словам, помимо силовых нагрузок, важны кардиотренировки.

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