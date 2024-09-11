Прокурор запросил для экс-депутата Пономарева 14 лет колонии

Прокурор просит суд приговорить заочно бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) к 14 годам колонии по обвинению в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Гособвинитель потребовал также запретить экс-депутату администрировать сайты в течение пяти лет.

Поводом для уголовного дела в отношении Пономарева, как рассказал прокурор, стало выступление на «Форуме свободной России». По его словам, там он призывал к сожжению военкоматов и к свержению власти в России насильственным путем, а также заявлял о том, что российские войска умышленно наносили удары по Запорожской АЭС и драмтеатру в Мариуполе.

Защита политика считает, что дело построено на недопустимых доказательствах, поэтому Пономарева необходимо оправдать.

В августе сообщалось, что Илья Пономарев призвал разрешить ему возглавить «альтернативные органы власти» на территории Курской области, куда 6 августа вторглись украинские войска.

Ранее в дом Пономарева под Киевом влетел дрон.