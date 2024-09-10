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Ледяной град размером с теннисные мячи разбил голову ребенку и окна машин на Амуре

На Амуре град размером с теннисные мячи разбил голову ребенку и окна авто

На Амуре ледяной град размером с теннисные мячи разбил голову мальчику и окна автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Восток-медиа».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Джадлинда Сковородинского района. Там произошла природная аномалия в виде града размером с теннисные мячи. На кадрах с места происшествия видно, как большие ледяные шары из-за своего размера отскакивают от земли на высоту около метра.

В результате произошедшего пострадал ребенок, которому не повезло попасть под град. У него на голове осталась рана, на кадрах также видно большое количество крови. Стихия также повредила окна автомобилей, оставив в них дыры.

До этого сугробы из крупного града появились на улицах Новосибирска. На фотографиях очевидцев зафиксированы градины размером с пятирублевую монету.

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