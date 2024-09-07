Глава ЦИК удивилась, что во «всегда активной» Москве нет жалоб по выборам

Председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила об отсутствии жалоб на организацию и проведение выборов разного уровня в столице. Ее слова во время посещения Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Москве приводит ТАСС.

«Москва всегда активная по жалобам [в ходе голосования], ну, в смысле по обращениям, у вас же здесь все кипит», — отметила глава ЦИК в беседе с председателем штаба Вадимом Ковалевым.

Она заявила, что в этом году жалоб нет, хотя Центризбирком «пытался» что-то найти.

«Я не знаю, что случилось», — заключила Памфилова.

Выборы в Мосгордуму проходят с 6 по 8 сентября. В столице открылись 1440 избирательных участков, на которых можно проголосовать с 8:00 до 20:00 в течение трех дней. На выборы депутатов Мосгордумы выдвинулись 389 человек, зарегистрирован был 281 кандидат. «Газета.Ru» рассказывала, как принять участие в онлайн-голосовании и почему это удобно.

Ранее система электронного голосования на выборах в столице отразила 120 кибератак.