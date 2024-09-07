В Подмосковье отец поджег 11-летнего сына, когда разжигал мангал

В городском округе Серебряные Пруды ребенок получил ожоги, когда его отец разжигал угли в мангале, мальчика госпитализировали. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В Подмосковье семья готовила шашлык, отец разжигал угли с помощью жидкости для розжига и расплескал. Жидкость попала на стоявшего рядом ребенка, на школьнике вспыхнула одежда, мужчина своими силами пытался потушить пламя.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, мальчик госпитализирован. У него диагностированы ожоги второй степени.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области женщина и ее внук попали в больницу из-за опасного розжига. 56-летняя бабушка и ее 12-летний внук собирались разжечь в мангале угли. Для этой цели они использовали спиртосодержащую жидкость, в результате чего пламя моментально вспыхнуло, родственники получили сильные ожоги. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у взрослой пациентки ожог 80% тела, ее поместили в реанимацию.

Ранее годовалый ребенок упал в мангал с раскаленными углями в Ростове.