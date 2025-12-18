На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полицейский вместе с сообщниками вымогал деньги у ветерана СВО

В Чувашии полицейского подозревают в вымогательстве денег у ветерана СВО
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Чувашии полицейского и двух его сообщников обвинили в вымогательстве с применением насилия у участника СВО. Об этом сообщили в республиканском СК.

В городе Канаша полицейский инсценировал обнаружение наркотиков у ветерана боевых действий. Действуя вместе с подельниками, полицейский потребовал от военного денежные средства в размере 500 тысяч рублей.

Подозреваемые задержаны. В данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В ноябре в Москве поймали двух мужчин, которых подозревают в вымогательстве денег у участников СВО. О действиях мужчин правоохранители узнали после обращения одного из пострадавших. Он получил ранение в зоне спецоперации и приехал в город, чтобы пройти курс лечения.

Также в Челябинской области вынесли приговор военнослужащему, который вымогал деньги у участника СВО. Установлено, что 24 ноября 2024 года военный под угрозой применения насилия потребовал у бойца СВО денежные средства.

Ранее в Тверской области члены ОПГ вымогали у участников СВО выплаты.

