Туск поставил Европу перед необычным выбором

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал конфисковать замороженные активы России, поставив Европу перед необычным выбором. Его слова перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе приводит УНИАН.

«Сейчас у нас есть простой выбор - или деньги сегодня, или кровь завтра. И я говорю не только об Украине. Я говорю о Европе. И это наше решение, чтобы принять. Только наше», — заявил Туск.

Премьер Польши также призвал европейских лидеров «взяться за дело».

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники в институтах ЕС сообщило, что руководство Евросоюза будет расценивать как катастрофу для ЕС и Украины провал плана конфискации активов России под прикрытием схемы «репарационного кредита».

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

