Украинский комментатор весь матч коверкал фамилию Сафонова

Украинский комментатор Виталий Волочай коверкал фамилию голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова во время матча за Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Во время игры Волочай называл Сафонова «СВОховым», «Сапоговым», «Селедковым».

После матча телеканал, где работает Волочай, сообщил, что игроки «Фламенго» не забили четыре пенальти, но не уточнили, что все четыре удара отбил Сафонов.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов – первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее тренер сборной России заявил, что Сафонов станет первым номером «ПСЖ».