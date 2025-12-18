Президент Украины Владимир Зеленский в случае выборов неизбежно их проиграет, поэтому единственным средством оставаться у власти для него остается продолжение боевых действий и затягивание конфликта. Об этом заявил бывший украинский министр образования и науки Дмитрий Табачник в беседе с РИА Новости.

«Диктаторский режим нелегитимного руководителя Украины Зеленского существовать без продолжения военных действий не может. Выборы, безусловно, он бы проиграл, будь они через месяц, через два или через шесть... Поэтому его хлеб, вода и воздух – это затягивание боевых действий», — сказал он.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы президента в течение 60–90 дней, но при условии, если США и европейские страны помогут ему обеспечить безопасность.

14 декабря политик повторил свое намерение провести выборы на Украине, заверив, что не держится за кресло президента.

Формально срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако выборы нового президента Украины не проводились из-за объявленного в стране военного положения.

Ранее в Кремле объяснили необходимость проведения выборов на Украине.