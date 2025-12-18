На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший украинский министр заявил о неизбежном проигрыше Зеленского на выборах

Экс-министр Табачник: Зеленский неизбежно проиграет на выборах
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в случае выборов неизбежно их проиграет, поэтому единственным средством оставаться у власти для него остается продолжение боевых действий и затягивание конфликта. Об этом заявил бывший украинский министр образования и науки Дмитрий Табачник в беседе с РИА Новости.

«Диктаторский режим нелегитимного руководителя Украины Зеленского существовать без продолжения военных действий не может. Выборы, безусловно, он бы проиграл, будь они через месяц, через два или через шесть... Поэтому его хлеб, вода и воздух – это затягивание боевых действий», — сказал он.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы президента в течение 60–90 дней, но при условии, если США и европейские страны помогут ему обеспечить безопасность.

14 декабря политик повторил свое намерение провести выборы на Украине, заверив, что не держится за кресло президента.

Формально срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако выборы нового президента Украины не проводились из-за объявленного в стране военного положения.

Ранее в Кремле объяснили необходимость проведения выборов на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами