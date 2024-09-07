Система электронного голосования на выборах в Москве отразила 120 кибератак

Московская система электронного голосования в первый день выборов успешно отразила 120 атак. Об этом сообщил РИА Новости председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалев.

По его словам, система работала без нареканий.

В российских регионах проходят выборы разных уровней — где-то горожане избирают руководителей региона, а также местных депутатов. Кроме того, проходят дополнительные выборы в Государственную думу по одномандатным округам.

По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в шести регионах страны впервые организуют дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Речь идет об Алтайском крае, Чечне, Коми, Смоленской и Костромской областях, а также республике Марий Эл. Всего ДЭГ пройдет в 25 субъектах.

На выборы в Мосгордуму свои кандидатуры выдвинули 389 человек, из которых был зарегистрирован 281. С 6 по 8 сентября в столице будут работать 1440 избирательных участков.

Ранее президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму.