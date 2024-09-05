«Кабачки спасут мир»: яму на дороге в Орловской области заделали сезонными овощами

В Орловской области жители отремонтировали дорогу при помощи кабачков. Об этом сообщает «Орелtimes».

По информации издания, жители поселка городского типа Верховье самостоятельно произвели ремонт ямы на дороге, заложив ее кабачками. Сообщается, что сельчане таким образом пытаются привлечь к проблемам ремонта дорог внимание властей.

«Кабачки спасут мир, ими еще можно беспилотники сбивать», — отметили жители, передает издание.

Местные жители жалуются на аварийное состояние школьных маршрутов «Верховье — Карповка», «Васильевка — Скорятино» и «Верховье — нефтепровод Дружба». По данным «Орелtimes», в администрации Верховского района сообщили, что ремонт запланирован на сентябрь. К началу учебного года работы не были проведены в связи с занятостью подрядчика на другом объекте.

Ранее в Сургуте на центральной площади провалилась дорога.