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В Болгарии заявили о тяжелой ситуации с туризмом из-за отсутствия россиян

Петков назвал турсезон в Болгарии одним из худших из-за отсутствия россиян

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Depositphotos

Российских туристов в Болгарии сейчас почти нет, и возместить их отсутствие туристы из других государств не могут, в связи с чем нынешний туристический сезон оказался одним из худших, заявил депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков. Его слова приводит РИА Новости.

Петков добавил, что россияне даже распродают свою недвижимость, которая была у них на территории Болгарии. Он подчеркнул, что в стране также очень высокие цены на электричество, что отразилось и на всем турбизнесе.

«Нет такого туризма, который возместил бы туристов из России. Один из самых плохих туристических сезонов на данный момент в Болгарии — в этом году», — пояснил депутат на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его называют ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее были названы страны с самыми дешевыми отелями в сентябре.

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