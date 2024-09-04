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В Волгограде мужчина избил лежачего отца-инвалида шваброй и ножом после просьбы помочь

В Волгограде будут судить подозреваемого в нападении на отца-инвалида с ножом

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Shutterstock

Житель Волгограда предстанет перед судом после нападения на отца. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, между мужчиной и его 77-летним отцом произошла ссора. При этом старший участник конфликта – инвалид I группы, который прикован к постели и не может обслуживать себя.

Перед ссорой россиянин попросил сына, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, помочь с гигиеническими процедурами. Родственнику это не понравилось, поэтому между членами семьи возникло напряжение.

Во время конфликта обвиняемый нанес родителю не менее 45 ударов шваброй, затем схватился за нож и нанес еще 18 ударов. Спасти пожилого мужчину не удалось.

«Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал», – поделились в ведомстве.

Мужчину поместили под стражу. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. В рамках закона за преступление фигурант разбирательств может получить срок до 15 лет.

Ранее россиянин напал на супругу с ножом из-за того, что она отказалась рожать десятого ребенка.

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