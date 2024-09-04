Журналисты австралийского телеканала приехали в Курскую область вместе с ВСУ

Корреспонденты австралийской вещательной корпорации ABC, Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг, приехали в Курскую область в сопровождении украинских военных. Отчет о своем путешествии они опубликовали на сайте медиакомпании, пишет ТАСС.

По словам журналистов, они посетили Суджу, и это была их первая поездка на территорию России с начала военной операции. В своем материале ABC отмечает, что «осознает все риски происходящего», так как «пересечение границы навсегда лишает их права когда-либо попасть в Россию» законным путем.

2 сентября сообщалось, что журналист британского издания The Independent Аскольд Крушельницкий незаконно побывал на территории Курской области в Судже.

До этого сообщалось, что журналисты британской газеты The Sun незаконно проникли в Курскую область России.

27 августа Федеральная служба безопасности России возбудила уголовные дела в отношении журналистов, незаконно проникших в Суджу Курской области через границу.

Ранее посольство РФ предупредило журналистов о санкциях за поездки в Курскую область.