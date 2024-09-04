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Названы продукты для укрепления иммунитета осенью

Врач Бурнацкая: укрепить иммунитет осенью помогут чеснок и апельсины

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Freepik.com

Цитрусовые, чеснок, имбирь и кисломолочные продукты помогут укрепить иммунитет осенью. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Апельсины, лимоны и грейпфруты содержат много витамина C, который помогает поддерживать иммунную систему. Чеснок обладает антимикробными свойствами и помогает организму бороться с инфекциями. Имбирь, в свою очередь, имеет противовоспалительные свойства», — рассказала Бурнацкая.

Что касается кисломолочных продуктов, по ее словам, они содержат пробиотики, способствующие поддержанию здоровой микрофлоры кишечника.

Также врач посоветовала установить регулярный график сна и бодрствования и пить достаточное количество воды.

Бренд-шеф сети «Крошка Картошка» Сергей Михеев до этого рассказал «Газете.Ru», какие овощи лучше покупать в начале осени и как извлечь из них максимум пользы.

В сентябре на рынках и в магазинах большой выбор сезонных овощей. Среди них кабачки, патиссоны, огурцы, помидоры, болгарский перец. Есть все виды капусты: белокочанная, цветная и брокколи. Уже созрели первые корнеплоды: картофель, свекла, морковь и тыква. Также к сезонным осенним овощам относятся молодой лук, репа, хрен и редис.

Эксперт подчеркнул, что больше пользы от овощей можно получить, если есть их в свежем виде.

Ранее россиянам назвали БАДЫ, которые нужно принимать осенью для защиты от вирусов.

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