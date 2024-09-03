В Дагестане сгорела автомастерская

В Хасавюрте сгорели несколько боксов по ремонту автомобилей. Об этом сообщает Telеgram-канал »Махачкала №1».

Отмечается, что огонь перекинулся на соседний дом. Информации о пострадавших нет.

Также сообщается, что сгорело несколько машин.

10 августа в ГУ МЧС России сообщали, что в подмосковном Домодедово загорелся автосервис на площади 1000 квадратных метров.

До этого стало известно, что в Московской области произошел крупный пожар возле автоцентра Lada Яхрома. По предварительным данным, горели два склада с пластиком и резиной. Столб дыма был виден за десятки километров.

В феврале загорелся автосервис на юге Санкт-Петербурга. В МЧС сообщали, что размер здания — 15 на 40 м. Огонь охватил площадь в 200 «квадратов». Пожарным оперативно удалось ликвидировать открытое горение, а затем локализовать пламя.

Ранее спасатели ликвидировали пожар в автосервисе в московском Чертаново.