Пассажир автобуса покалечил кондуктора в ходе конфликта

В Нижегородской области рабочая смена одного из кондукторов общественного транспорта закончилась в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе областной Гострудинспекции.

Инцидент произошел вечером 1 сентября на конечной остановке маршрута автобуса №100 «Санаторий-профилакторий «Железнодорожник». Между пассажиром и кондуктором случилась перепалка, в результате первый набросился на второго и сломал ему нос.

Инспекция устанавливает обстоятельства случившегося. Ведомство ждет заключение медиков о степени тяжести травмы, полученной кондуктором.

До этого в Кузбассе полицейские задержали дебошира, который повредил несколько автобусов на конечной остановке. Недовольный россиянин потребовал водителя общественного транспорта начать движение по маршруту и вспылил, когда ему ответили, что автобус отправится согласно расписанию.

Ранее екатеринбуржец избил в автобусе подростка с инвалидностью за обращение «женщина».