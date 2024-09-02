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Пассажир автобуса покалечил кондуктора в ходе конфликта

Под Нижним Новгородом пассажир автобуса сломал нос кондуктору

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Freepik

В Нижегородской области рабочая смена одного из кондукторов общественного транспорта закончилась в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе областной Гострудинспекции.

Инцидент произошел вечером 1 сентября на конечной остановке маршрута автобуса №100 «Санаторий-профилакторий «Железнодорожник». Между пассажиром и кондуктором случилась перепалка, в результате первый набросился на второго и сломал ему нос.

Инспекция устанавливает обстоятельства случившегося. Ведомство ждет заключение медиков о степени тяжести травмы, полученной кондуктором.

До этого в Кузбассе полицейские задержали дебошира, который повредил несколько автобусов на конечной остановке. Недовольный россиянин потребовал водителя общественного транспорта начать движение по маршруту и вспылил, когда ему ответили, что автобус отправится согласно расписанию.

Ранее екатеринбуржец избил в автобусе подростка с инвалидностью за обращение «женщина».

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