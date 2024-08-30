Рейс из Сочи задержали из-за стюарда, вывихнувшего плечо

Самолет «Уральских авиалиний» рейсом Сочи – Казань вернулся на стоянку вылета из-за стюарда, вывихнувшего плечо во время инструктажа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные перевозчика.

Бортпроводник перед вылетом, в соответствии с правилами, показывал пассажирам аварийно-спасательное оборудование.

«Сотрудник во время демонстрации жилета сильно махнул рукой, когда пытался его поправить... у него «вылетел» левый плечевой сустав – последствие давней травмы», — сообщил источник.

Члену экипажа вызвали скорую помощь. Сотрудника доставили в больницу, его заменили на другого бортпроводника. Самолет покинул аэропорт Сочи с задержкой на один час.

До этого россиянин заявил о наличии взрывчатки в его сумке перед вылетом в Москву и был задержан в иркутском аэропорту. Позже против мужчины возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в новосибирском аэропорту вылет самолета задержали из-за истерики пассажирки.