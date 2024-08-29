Вулкан Шивелуч выбросил ресуспендированный пепел

На Камчатке у вулкана Шивелуч наблюдается шлейф ресуспендированного пепла.сплошной полосой высотой до 2.5 км. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ФГБУН «Института вулканологии и сейсмологии» (ИВиС) ДВО РАН

Он протянулся на 60 км на восток-юго-восток от вулкана.

Объявлен оранжевый авиационный цветовой код.

Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок, уточнили специалисты.

Ранее Шивелуч выбросил пепел на высоту до 8 км над уровнем моря, что привело к небольшому пеплопаду в райцентре Усть-Камчатск на востоке полуострова.

После этого камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявила, что извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, по всей видимости, завершилось.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5000 человек. Это один из крупнейших вулканов региона.

Ранее было названо число афтершоков после Шипунского землетрясения в Камчатском крае.