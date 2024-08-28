Бурых медведей в тесных вольерах обнаружили жители Петербурга

В Санкт-Петербурге жители Красносельского района обнаружили на улице фургон с бурыми медведями, размещенными в крошечных вольерах. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, в вольерах находятся 15-летняя медведица Масяня и трехлетний Тихон-Мотя — оба зверя — артисты цирковых шоу.

В пресс-службе городской прокуратуры заявили, что ведомство заинтересовалось обстоятельствами приобретения, содержания и перевозки животных.

«В настоящее время работники природоохранной прокуратуры координируют деятельность правоохранительных и контролирующих органов на месте нахождения животных», — уточнили в надзорном органе.

До этого в Москве хозяева бросили львенка в ветеринарной клинике.

Ранее в Саратовской области сообщили, что два дня ищут сбежавшего из гостиницы медведя Яшу.