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Самолеты, следующие в Нижнекамск, перенаправят на запасные аэродромы

Следующие в Нижнекамск самолеты перенаправлены в аэропорты Ижевска, Уфы и Самары

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Lenar Nigmatullin/Shutterstock/FOTODOM

Самолеты, следующие в аэропорт Нижнекамска, перенаправлены в воздушные гавани Ижевска, Уфы и Самары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту.

«[Рейсы перенаправлены] в ближайшие аэропорты: Ижевск, Уфа, Самара», — поделился источник агентства.

До этого в Росавиации сообщали, что в аэропорту Нижнекамска в Татарстане введены временные ограничения на вылет и прием рейсов.

Также международный аэропорт имени Тукая в Казани временно закрыли на прием и отправку самолетов. Направляющиеся в аэропорт рейсы из московского Шереметьево и Сочи будут выполнены на запасной аэродром в Самару.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее летевший в Надым самолет совершил экстренную посадку в Тюмени.

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