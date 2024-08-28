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«Злые русские хакеры» опубликовали данные на 7,7 тыс. боевиков обновленного «Азова»*

РИА: хакерская группа RaHDit опубликовала данные на 7,7 тыс. боевиков «Азова»

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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовала данные почти 7,7 тыс. представителей обновленного «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщило РИА Новости.

В опубликованных материалах есть также более 4 тыс. фотографий. В базе присутствует информация о ряде личностей, в числе которых те, кто связан с нацистской символикой, имеет судимости или имеет отклонения в поведении.

Хакеры в беседе с РИА Новости отметили, что это самый масштабный «слив» данных противника с момента запуска проекта «НемеZида».

«Ряд лиц из нового «Азова»* ранее были обменяны как пленные и клятвенно уверяли окружающих, что завязали с нацизмом, но они встречаются в составе обновленной штатки и пошли воевать повторно», — пояснил источник агентства.

Собеседник корреспондентов добавил, что «Злые русские хакеры» надеются, что этот список поможет России не дать уйти нацистам от ответственности и «возмездие настигнет всех».

В июле хакерская группа RaHDit обнародовала данные более 3 200 иностранных наемников, принимающих участие в конфликте на стороне Украины. В их числе участник Олимпийских игр 2014 года от Латвии и бывший сотрудник полиции США.

Ранее сообщалось о массовых попытках хакеров взломать военную инфраструктуру стран Юго-Восточной Азии.

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