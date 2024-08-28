В России захотели дать дополнительные дни отпуска профессиям с высоким уровнем стресса

В Госдуму будет представлен законопроект, предлагающий дополнительные дни отпуска для профессий с высоким уровнем стресса. Об этом рассказал РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР).

По данным аналитиков SuperJob, каждый третий россиянин хотя бы раз плакал на работе. Чаще всего это касается женщин: 52% из них испытывали грусть на рабочем месте, в то время как среди мужчин этот показатель составляет лишь 7%.

«В осеннюю сессию я намерен вернуться к вопросам защиты прав и достоинства учителей, а также предложить законопроект о дополнительных днях отпуска для наиболее стрессовых профессий», — поделился планами Чернышов.

Он добавил, что результаты опроса SuperJob подтверждают, что школьные учителя являются одной из самых эмоционально сложных и стрессовых профессий в стране.

«Во-первых, эта профессия входит в число тех, где люди чаще всего плачут. Во-вторых, согласно опросу, женщины плачут на работе значительно чаще, и именно они составляют 80-90% сотрудников в системе образования, особенно в начальных классах», — подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что причины стресса учителей хорошо известны: это низкая правовая защита и профессиональное выгорание.

Учителям часто не хватает аргументов в спорах с родителями, которые ведут себя агрессивно, и с некоторыми учениками, чувствующими свою безнаказанность, считает парламентарий. По его оценке, педагоги также остаются уязвимыми перед администрациями школ и чиновниками. Кроме того, их деятельность находится под строгим социальным контролем со стороны как руководства учебных заведений, так и активной общественности, добавил Чернышов.

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