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Юноше проломили голову во время драки возле ресторана в центре Петербурга

В центре Петербурга юноше проломили голову во время массовой драки

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Depositphotos

Во время массовой драки возле заведения в центре Петербурга 19-летнему юноше проломили голову. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 23 августа возле ресторана Commode, расположенного на Невском проспекте. Между несколькими молодыми людьми произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки одному из них проломили череп.

Пострадавшего юношу доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, переломы свода черепа, передней и задней стенок лобной пазухи и стенки левой орбиты, а также гематому головы. Состояние молодого человека оценили как среднетяжелое.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. 22-летний петербуржец самостоятельно пришел в полицию для дачи объяснений 25 августа, его задержали.

Ранее восьмимесячный младенец получил перелом черепа в ресторане Петербурга.

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