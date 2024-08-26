В Подмосковье брошенный хозяином ротвейлер уже неделю сидит на привязи без воды и еды

Ротвейлер, брошенный хозяином, уже неделю сидит на привязи под Одинцово. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам жителей деревни Малые Вязёмы, около недели назад они нашли в кустах породистую собаку. Животное сидело в труднодоступном болотистом месте и не двигалось с места, но громко скулило. Найти источник звука сельчане смогли только с помощью другой собаки, но приблизиться к голодному ротвейлеру так и не сумели.

«Напоить и накормить ее невозможно, так как собака никого к себе не подпускает и сильные заросли, пролезть может только ребенок или человек небольшого роста. Обращения в полицию, в Добродел (Единая книга жалоб и предложений Московской области. — Прим. «Газеты.Ru»), в ближайшие приюты результатов не дают», — жалуются жители.

Недавно они все же настояли на приезде полиции, но правоохранители лишь убедились в том, что собака привязана, и посоветовали писать в «Добродел». Жители деревни уверены, что время у истощенной собаки на исходе и действовать нужно как можно быстрее.

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