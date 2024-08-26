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Мать предполагаемого участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление

Мать возможного участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление о сыне

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Мать одного из предполагаемых участников захвата заложников в ИК-19 в Суровикино Волгоградской области заключенного Темура Хусинова заявила, что на кадрах, распространенных в сети, ее сына нет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам женщины, Хусинов должен был выйти на свободу через два месяца, сейчас она хотела бы получить информацию о его местонахождении.

«Нет моего сына там. Кто приписал моего сына туда? Хусинов Темур. Кто приписал его туда?.. В тюрьме сидит он, но среди вот этих людей <...> — его нет. <...> Я хочу знать, где мой сын, в каком состоянии, в каком положении», — поделилась женщина.

Она добавила, что ее не пускают на территорию колонии ИК-19.

23 августа в ИК-19 четверо заключенных захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым работникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, их госпитализировали в центральную районную больницу, сообщал ФСИН.

Ранее стало известно, что захвативший заложников в ИК-19 отбывал срок за побои.

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