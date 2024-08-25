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В лагере Хабаровского края мальчика избили толпой и унижали

В Хабаровском крае мальчик получил травмы в детском лагере

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Телеграм-канал «Хабарай»

В Хабаровском крае поездка в лагерь закончилась для мальчика обращением к врачу. Об этом сообщает Telegram-канал «Хабарай».

По словам самой матери пострадавшего, ее ребенок поехал в оздоровительное учреждение, но, когда женщина приехала забирать его, на лице у мальчика была крупная гематома. При этом о каких-либо конфликтных ситуациях ей не сообщали.

«Скорую помощь ему не вызывали. На вопросы матери сказали, что подрался с другим ребенком», – сообщается в публикации.

Сам ребенок в беседе с мамой рассказал, что в лагере его толпой унижали. Недовольная ситуацией россиянка обратилась в полицию.

На ситуацию обратили внимание в следственном комитете. На данный момент проводится проверка.Следователи опрашивают свидетелей и проводят все необходимые мероприятия, которые помогут установить обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки специалисты примут процессуальное решение.

Ранее в Саратове молодые люди избили подростков в массовой драке.

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