Россиянка продала жилье и сожгла документы из-за мошенников

Жительница Карелии поверила мошенникам, последовала их указаниям и лишилась квартиры. Об этом сообщает управление МВД по региону.

С женщиной из Петрозаводска связались аферисты и представились сотрудниками силовых структур. Они заявили, что вскоре в медучреждении, где она работает, будут проводить проверку, в рамках которой специалисты вычислят, кто из ее коллег совершает денежные махинации.

В результате россиянка взяла несколько кредитов и отправила злоумышленникам 1,5 миллиона рублей. Позже мошенники рассказали, что кто-то получил право собственности на ее квартиру. Жилплощадь необходимо было продать. После сделки россиянка отправила мошенникам 4,5 миллиона рублей и сожгла все документы.

«Суть произошедшего она осознала лишь тогда, когда ее попросили освободить жилплощадь по-настоящему», – поделились в ведомстве.

Женщина обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее россиянин поучаствовал в «секретной операции спецслужб» и лишился 13,9 млн рублей.