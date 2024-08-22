Обматеривший Галкина блогер Винклер отреагировал на запрет въезда в Латвию

Российский блогер Максим Винклер, обматеривший комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) на его концерте, заявил, что не переживает из-за запрета на въезд в Латвию. Его слова передает Telegram-канал SHOT.

«Есть много разных других вариантов, как, если нужно будет, приехать в Латвию. Сильно не переживаю», — заявил он.

Он также высказался о том, что латвийские власти внесли его в список «нежелательных лиц» только из-за одного слова в адрес Галкина.

«Мне хочется задать вопрос: это ваша демократия?» — сказал Винклер.

22 августа министерство иностранных дел Латвии внесло в список «нежелательных лиц» Максима Винклера за то, что тот обругал Максима Галкина на концерте в Юрмале.

12 августа стало известно, что Галкина обматерил зритель с первого ряда на концерте в Юрмале.

Винклер объявил юмористу, что специально купил билет на первый ряд, чтобы рассказать Галкину о своем отношении к нему. После этого блогер попытался подарить комику букет, но последний не принял цветы.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что Максим Винклер повел себя неправильно.