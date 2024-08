В США будут продавать экспресс-тесты на сифилис

В США разрешили к продаже первые экспресс-тесты на сифилис, которые будут продаваться без рецепта, на фоне 80% роста заболеваемости в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американского регулятора.

«Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выдало разрешение компании NOWDiagnostics на реализацию 'First To Know' теста на сифилис», — говорится в сообщении.

Регулятор добавил, что это первый домашний, продающийся без рецепта тест для обнаружения антител к Treponema pallidum, который является возбудителем сифилиса в крови человека.

Источник подчеркнул, что для точного определения диагноза экспресс-теста будет недостаточно, для этого необходима сдача дополнительных анализов.

По данным регулятора, решение позволит снизить рост заболеваемости сифилисом, который увеличился за пять лет с 2018 по 2022 год на 80%. В результате цифры достигли 203,5 тысяч выявленных случаев.

До этого сообщалось, что реакцию Вассермана для выявления возбудителя сифилиса в России не проводят, поскольку она обладает недостаточной специфичностью и чувствительностью. Кроме того, были упразднены виварии при кожно-венерологических диспансерах.

