Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США будут продавать экспресс-тесты на сифилис

РИА: регулятор США разрешил к продаже экспресс-тесты на сифилис

close
100%
Shutterstock

В США разрешили к продаже первые экспресс-тесты на сифилис, которые будут продаваться без рецепта, на фоне 80% роста заболеваемости в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американского регулятора.

«Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выдало разрешение компании NOWDiagnostics на реализацию 'First To Know' теста на сифилис», — говорится в сообщении.

Регулятор добавил, что это первый домашний, продающийся без рецепта тест для обнаружения антител к Treponema pallidum, который является возбудителем сифилиса в крови человека.

Источник подчеркнул, что для точного определения диагноза экспресс-теста будет недостаточно, для этого необходима сдача дополнительных анализов.

По данным регулятора, решение позволит снизить рост заболеваемости сифилисом, который увеличился за пять лет с 2018 по 2022 год на 80%. В результате цифры достигли 203,5 тысяч выявленных случаев.

До этого сообщалось, что реакцию Вассермана для выявления возбудителя сифилиса в России не проводят, поскольку она обладает недостаточной специфичностью и чувствительностью. Кроме того, были упразднены виварии при кожно-венерологических диспансерах.

Ранее были названы количество дней, за которое можно вылечить сифилис.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами