Глава МЧС Камчатки посоветовал не поить медведей пивом, чтобы не стать их закуской

Глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев осудил мужчину, который пытался угостить медведя пивом и записал это на видео. Ролик и комментарий к нему региональный министр опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

На записи мужчина обращается к медведю, который отдаляется от него с предложением попробовать хмельной напиток из бутылки.

«Автору ролика сообщаю, что медведи не любят пива без закуски. И у вас, дорогой автор, есть все шансы ей стать. Не искушайте судьбу. Не надо. «Везение дураков» не бесконечно», — обратился Лебедев к камчадалу видео.

Глава регионального ведомства подчеркнул, что зверь может напасть при таком неосторожном поведении человека в любой момент.

Сергей Лебедев регулярно напоминает в своих соцсетях о том, что медведи — животные опасные, и просит местных жителей не прикармливать их.

Ранее в Енисейске молодой медведь стал героем видео, пробежав рядом с детской площадкой в центре города.