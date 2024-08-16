Профессор оценил, ждать ли пандемии оспы обезьян

В мире вряд ли произойдет пандемия оспы обезьян, потому что она передается только при длительных тесных контактах между людьми. Об этом Pravda.Ru рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, эта болезнь не передается так быстро, как, например, грипп, ветрянка или COVID-19. Завоз оспы обезьян в Россию возможен, допустил эксперт. Однако и в этом случае распространения инфекции не допустят.

«Старая вакцина советская против оспы, которой в конце 50-х и 60-х вакцинировали, и в последующие годы — у людей старшего поколения у всех есть отметка на руке такая — это практически пожизненная устойчивость к разным видам оспы, включая оспу обезьян. Это еще одно обстоятельство, которое свидетельствует против возможности быстрого распространения оспы обезьян», — отметил Аграновский.

14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала чрезвычайной ситуацией распространение обезьяньей оспы. Глава международной организации Тедрос Адханом Гебрейесус уточнил, что в 2024 году количество зарегистрированных случаев заболевания вдвое превысило прошлогодние показатели, и достигло 14 тыс. случаев.

Ранее вирусологи оценили риски эпидемии оспы обезьян в России.