Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыски в поместье Patria, принадлежащем американскому политологу и ведущему Первого канала России Дмитрию Саймсу. Об этом сообщает Rappahannock News.

По словам местных жителей, правоохранители прибыли в поместье и вывозили различные предметы на грузовиках с прицепами 13 августа. Затем агенты вернулись на место утром 15 августа.

Пресс-секретарь ФБР Саманта Шеро подтвердила проведение санкционированных судом действий, но добавила, что комментариев по поводу расследования нет. По официальным данным, участок был продан Саймсу и его жене Анастасии в июле 2021 года за $1,63 млн.

76-летний Дмитрий Саймс — эксперт по России, известный в дипломатических кругах Вашингтона. Он долго возглавлял «Центр национальных интересов», аналитический центр, основанный бывшим президентом США Ричардом Никсоном, и оставил эту должность в 2022 году. С 2018 года он ведет ток-шоу «Большая игра» на российском Первом канале.

Саймс также имел тесные связи с президентской кампанией и администрацией бывшего президента Дональда Трампа. Он также фигурировал в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года.

Ранее бывший американский разведчик Риттер обвинил ФБР в многолетней слежке.