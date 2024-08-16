Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФБР провело обыски в поместье ведущего Первого канала в США

Rappahannock News: ФБР провело обыск в поместье ведущего Саймса в Хантли

close
100%
«Первый канал»

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыски в поместье Patria, принадлежащем американскому политологу и ведущему Первого канала России Дмитрию Саймсу. Об этом сообщает Rappahannock News.

По словам местных жителей, правоохранители прибыли в поместье и вывозили различные предметы на грузовиках с прицепами 13 августа. Затем агенты вернулись на место утром 15 августа.

Пресс-секретарь ФБР Саманта Шеро подтвердила проведение санкционированных судом действий, но добавила, что комментариев по поводу расследования нет. По официальным данным, участок был продан Саймсу и его жене Анастасии в июле 2021 года за $1,63 млн.

76-летний Дмитрий Саймс — эксперт по России, известный в дипломатических кругах Вашингтона. Он долго возглавлял «Центр национальных интересов», аналитический центр, основанный бывшим президентом США Ричардом Никсоном, и оставил эту должность в 2022 году. С 2018 года он ведет ток-шоу «Большая игра» на российском Первом канале.

Саймс также имел тесные связи с президентской кампанией и администрацией бывшего президента Дональда Трампа. Он также фигурировал в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года.

Ранее бывший американский разведчик Риттер обвинил ФБР в многолетней слежке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами