Эксперты объяснили, почему частные дома у россиян популярнее квартир

Среди российских семей с детьми сегодня популярны частные дома площадью от 110 квадратов, а не квартиры. С учетом современного подхода к строительству загородное жилье по уровню комфорта во многом опережает город, объяснил руководитель подразделения «Индивидуальное жилищное строительство» ДОМ.РФ Георгий Прозоровский в пресс-центре НСН.

По словам эксперта, сегодня застройщики стремятся создать как можно более комфортную среду в коттеджных поселках. В том числе они создают для детей удобные и безопасные площадки, предусматривают наличие соцобъектов – детсадов, школ.

«Частное строительство – это возможность выбрать для себя комфортный образ жизни, при этом получить именно то, что нужно вам, — подчеркнул Прозоровский. — Здесь больше вариативность – и локация, и материалы, и планировка».

Востребованность домов свыше 110 квадратов говорит о том, что такой стиль жизни для больших российских семей стал предпочтительнее, заключил специалист.

До этого сообщалось, что за несколько месяцев текущего года спрос россиян на загородные дома и земельные участки под строительство в регионах страны увеличился примерно на 30%. Иметь свою загородную недвижимость хотят практически 70% жителей страны, причем 50% из них приобретают ее для постоянной жизни.

Россиян ранее предупредили, что строительство частных домов подорожает.