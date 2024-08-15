В Монголии прогнозируют резкий подъем уровня реки Селенги

Сильные дожди в Монголии могут вызвать резкий подъем уровня трансграничной с Россией реки Селенга. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в администрации приграничного с РФ аймака (региона) Булган.

«Трансграничная с РФ река Селенга в нашем аймаке поднялась в разных местах от 37 до 89 сантиметров», — сообщили в пресс-службе.

По данным представителей администрации Булгана, разлив реки повредил часть дорог. Более того, обильные дожди могут вызвать резкий рост уровня Селенги, что в результате может привести к наводнениям.

На российскую территорию приходится 409 километров нижнего течения Селенги. Эта река приносит почти половину воды в Байкал и является главным притоком озера.

До этого сообщалось, что в Бурятии из-за ливней размыло два моста в Бичурском и Мухоршибирском районах. Кроме того, из-за ливней наблюдались проблемы с электроснабжением. Из населенных пунктов приходили сообщения о разрушениях и подтоплениях.

Ранее в Бурятии перекрыли дорогу на границе с Монголией.