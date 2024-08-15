Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Семь российских высших учебных заведений вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования шанхайской компании ShanghaiRanking Consultancy.

«В рейтинге ARWU конкретные места присваиваются первой сотне вузов,», — говорится в публикации.

По данным компании, далее рейтинг делится на группы с диапазоном по 100 мест в каждой группе. Там ранжирование идет уже по алфавиту, где вузам не присваиваются определенные места.

Московский государственный университет (МГУ) попал в группу со 101 по 150 места, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) — с 401-го по 500-е. В группу с 501 по 600 места включили Московский физико-технический институт (МФТИ). Уральский федеральный университет (УрФУ) оказался в группе с 601 по 700 места, Высшая школа экономики (ВШЭ) попала в группу мест с 701-го по 800-е. В группе 801-900 оказались два российских учебных заведения, Новосибирский государственный университет (НГУ) и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех).

Академический рейтинг университетов мира (ARWU) — это исследование, которое проводится на ежегодной основе, его публикуют с 2003 года с целью выявления ведущих университетов мира. Основой для исследования является наличие прозрачной методологии и объективных сторонних данных.

До этого сообщалось, что с 4 августа российские университеты начали прием абитуриентов на бюджетные места. Все шесть вузов, которые принимают участие в пилотном проекте по реформированию системы высшего образования в стране, успешно распределили эти места.

Ранее российским вузам рекомендовали помочь студентам приграничных регионов.