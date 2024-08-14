Двое жителей Дагестана пожаловались на насилие и пытки в отделе полиции

Двое жителей дагестанского села Гергебиль пожаловались на избиение и пытки электрошокером в отделе полиции. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

16 июля водитель Магомед Магомедов возвращался из Махачкалы в родное село Гергебиль. На дороге его остановили сотрудники полиции, заподозрив в перевозке наркотиков. Машину начали обыскивать, в этот момент мужчина испугался, что ее могут конфисковать, и выбросил ключи от машины в траву. Он утверждает, что именно это разозлило полицейских, после чего они надели на мужчину наручники и начали его избивать.

«Осторожно, новости» пишет, что свидетелями избиения были не менее 10 односельчан, в том числе Амир Махмудов. Он пытался снять происходящее на камеру, но его повалили на пол и несколько раз ударили в спину. Телефон разбили.

После этого обоих мужчин доставили в отдел полиции, там избиения продолжились.

В итоге Магомедова оштрафовали на 3 тысячи рублей, а Махмудова арестовали на 5 суток. После этого они решили сообщить о произошедшем. Из-за того, что прошло много времени, у первого не осталось следов избиения, кроме порезов, которые он нанес себе сам. У Амира Махмудова при медобследовании зафиксировали раны на теле, куда били током полицейские. Известно, что избивали его односельчане, которые являются сотрудниками органов, и почти каждого из них он знает лично.

Это не первый случай насилия со стороны дагестанских полицейских. В июле стало известно о том, что участник СВО скончался в отделе полиции в Махачкале. Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана обвинил сотрудников Советского РОВД в Махачкале в смерти задержанного.

Ранее в МВД Дагестана отреагировали на видео избиения умершего в РОВД военного.