Стало известно о готовности более 50 регионов РФ принять жителей Курской области

Более 370 пунктов временного размещения (ПВР) в 54 регионах РФ готовы принять жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

В общей сложности в ПВР могут разместить почти 28,5 тысячи человек, отметили в ведомстве.

В то же время в саму Курскую область доставили более 180 тонн гуманитарной помощи, добавили в МЧС.

До этого сообщалось, что более 44 тыс. жителей Курской области обратились за материальной помощью на фоне атаки ВСУ.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее российский генерал раскритиковал возведенную в Курской области линию обороны.