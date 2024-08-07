Подросток на «Жигулях» устроил погоню с полицией и стрельбой в Ленобласти

В Ленобласти 17-летний подросток-лихач на «Жигулях» устроил погоню с полицией. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в деревне Мины. Водитель автомобиля ВАЗ-21074 резко увеличил скорость, завидев сотрудников полиции, и экипаж ДПС начал преследовать нарушителя. Правоохранители требовали от лихача остановиться, однако тот игнорировал указания, продолжая попытки скрыться.

Для остановки злоумышленника полицейские приняли решение применить табельное оружие — инспектор сделал предупредительный выстрел и несколько раз выстрелил по колесам. После этого «Жигули» остановились.

За рулем автомобиля оказался 17-летний подросток, который без спроса взял ключи от машины, чтобы прокатиться. В его отношении составили административный протокол и передали несовершеннолетнего родителям.

Ранее саратовский школьник угнал машину и устроил гонки с полицией.