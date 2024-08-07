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Без электричества осталась часть города в Белгородской области

Гладков: часть Шебекино и несколько сел остались без электричества из-за аварии

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Anna Voitenko/Reuters

Часть жителей города Шебекино и несколько сел Шебекинского округа Белгородской области остались без электричества. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он рассказал, что в Шебекинском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии.

Временно без света остались часть Шебекино, а также села Маломихайловка, Вознесеновка, Нежеголь, Щигоревка, Купино, Яблочково, Ржевка, Чураево и Крапивное, уточнил Гладков.

Губернатор подчеркнул, что аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с представителями Минобороны РФ.

Telegram-канал «Белгород №1» сообщает, что в Шебекино беспилотник врезался в многоквартирный дом. Он также опубликовал фотографию повреждений.

5 августа город Шебекино попал под обстрел ВСУ, в результате которого в четырех многоквартирных домах были повреждены остекление и фасады, также осколками задело два автомобиля.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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