Гражданин Молдавии на спор переплыл Днестр и получил запрет посещать Украину

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) задержала гражданина Молдавии, который на спор решил переплыть реку Днестр, в результате чего ему запретили въезд на территорию страны на пять лет. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Мужчина побился об заклад, что переплывет реку. Так он и сделал. Проблемой стало только то, что именно рекой пролегала граница между Молдавией и Украиной», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на противоположном берегу мужчину встретили пограничники. Они задержали молдаванина, после чего вернули на территорию родной страны.

27 июля на Украине мужчина попытался переплыть Дунай на подводном скутере и попасть в Румынию, чтобы скрыться от мобилизации. Сообразительного, но неудачливого пловца задержали украинские пограничники.

До этого украинским пограничникам в Закарпатье пришлось применить оружие, чтобы задержать четырех уклонистов, которые пытались переплыть реку Тису на надувных кругах.

Ранее на Украине берег пограничной реки Тисы оградили колючей проволокой.